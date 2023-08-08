Украина получит 50 танков Leopard 1, которые были приобретены для нее у бельгийской компании OIP Land Systems, пишет Business AM.

Раньше эти танки стояли на вооружении бельгийской армии. Однако в 2014 году их списали и продали OIP Land Systems по 15 тысяч евро за штуку, поскольку в целях экономии военное руководство Бельгии решило заменить всю тяжелую гусеничную технику более легкой колесной, а у властей не было ангаров для хранения такого количества машин.

Министр обороны страны Людивин Дедондер говорила, что впоследствии правительство хотело выкупить Leopard 1 обратно и передать Украине, однако оружейники запросили слишком высокую цену. «Была проделана работа, чтобы их восстановить, но сейчас компания просит до 500 тысяч евро за одну машину. Я понимаю, что ремонт не бесплатный, но цена завышена», — объясняла глава ведомства в начале этого года.

С тех пор Leopard 1 находились на складе OIP Land Systems в Турне, пока их не выкупили. Первые танки уже отправились в Украину через Германию и Италию. По пути их оснастят новыми системами вооружения.

У бельгийского издания не было информации, кто приобрел Leopard 1 для Украины. Однако, по данным источников Handelsblatt, это сделал немецкий оборонный концерн Rheinmetall. В ближайшее время технику переоборудуют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и затем отправят в Украину.