РФ выдала Узбекистану четверых обвиняемых в различных преступлениях

Россия выдала Узбекистану четырех человек, находившихся в розыске за незаконный оборот наркотиков и хищение, сообщает TACC.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов пояснил, что выданные граждане в разное время были задержаны в России. В сопровождении спецконвоя их доставили в Узбекистан.

Среди выданных — Ахмадали Муйдинов, который подделал доверенность с правом продажи чужой квартиры и похитил $15 900. Нортожи Юлдашов обманул более 30 человек, лишив их средств. Евгений Монин организовал контрабанду и сбыт более 4 кг героина на территории РФ.