Резко сократились объемы ввозимой пшеницы

За три месяца текущего года объемы импортируемой в страну пшеницы сократились на 60% относительно отчетного времени прошлого года, следует из данных Государственного таможенного комитета.

Так, согласно статистике этого ведомства, за первые три месяца прошлого года в Азербайджан было импортировано 406 тыс. тонн пшеницы, а в январе-марте этого года импорт сократился до 166 тыс. тонн, т.е. импортные поставки в текущем году уменьшились на 240 тыс. тонн.

Такое резкое уменьшение импорта вызывает обеспокоенность, поскольку внутренняя потребность страны в пшенице удовлетворятся местным производством только на 58%. Оставшиеся 42% приходятся на импорт, поступающий в основном из России и Казахстана, сказал по этому поводу # экономист Неймат Алиев. «Несмотря на то, что серьезное снижение импорта на уровне 60% не ощущается сегодня, это определенно проявит себя в скором будущем», — предупредил экономист.

Он также напомнил, что до начала сбора урожая местной пшеницы осталось полтора месяца, и если ситуация не изменится, созданные за счет импорта резервы уменьшатся еще на 120 тыс. тонн. Но может ли местное производство компенсировать сократившиеся объемы?

По мнению Алиева, текущая ситуация не внушает такого оптимизма, поскольку из-за низкого уровня Куры наблюдаются серьезные проблемы с ирригацией в Кюрдамирском, Уджарском, Зардабском, Гаджигабульском, Гейчайском, Агсуинском и ряде других приречных районов, а потому сценарий снижения местного производства пшеницы становится все реальнее.

Выход пока один, считает экономист — несмотря на неопределенность, вызванную пандемией коронавируса и значительным сокращением валютных поступлений страны, дополнительные резервы хлеба должны создаваться путем импортных поставок. В то же время падение импорта, по его словам, не является следствием ограничений или сложностей при ввозе пшеницы.

Для полноты картины добавим, что в начале апреля со ссылкой на источники в экономических кругах сообщалось о возросших оптовых ценах на муку, сопряженных с дефицитом на фоне растущего спроса (https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-rastet-optovaya-tsena-muki/). Выступивший вслед за этим глава Ассоциации зерноводов Талех Гасымов опроверг эти данные. «Азербайджан полностью обеспечивает свои потребности за счет местного производства», — сообщил он. На фоне таких заявлений ежегодно таможня отчитывается о ввозе до полутора миллионов тонн пшеницы при официально заявленной внутренней потребности страны на уровне 1,3 млн. тонн этого злака.