В Азербайджане растет оптовая цена муки

Рост оптовых цен стал результатом дефицита муки. По имеющимся данным, в стране наблюдается стремительное повышение стоимости стратегически важного продукта.

В частности сообщается, что стоимость 50-килограммового мешка высококачественной муки выросла с 26 до 28-30 манатов. Однако из-за резко возросшего спроса на муку многие оптовые торговцы прекратили продажи и ожидают дальнейшего роста цен. Согласно подсчетам аналитиков, если цены продолжат расти такими темпами, уже в ближайшие дни оптовая стоимость муки, возможно, подскочит до 35 манатов. Поэтому Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики должна проводить интенсивный мониторинг и проверки для своевременного выявления нехватки товаров и предотвращения подорожания продуктов первой необходимости, уверены в экспертных кругах.

Напомним, что немногим ранее депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов предлагал правительству заморозить цены на особо важные продукты питания – хлеб, мясо, сахар.

«Правительство принимает необходимые меры для бесперебойного обеспечения продуктами и устойчивости цен на основные товары. Но в нынешних условиях долго так продолжаться не может, и с большей вероятностью через определенное время цены могут подскочить. По-видимому, нам необходимо использовать опыт России, где заморозили цены на основные продукты питания — хлеб, мясо, сахар и ряд других», — говорил парламентарий.

Он также отмечал, что въезд из районов в Баку практически закрыт, и фермеры затрудняются привозить в столицу овощи и фрукты, что, само собой, вызовет дефицит и, соответственно, подорожание этой продукции. Подорожание муки наблюдается и в сопредельных нам странах. В довесок этому под занавес прошлого месяца Россия ввела временные квоты на экспорт основных зерновых культур. С 1 апреля по 30 июня экспорт за пределы ЕАЭС зерновых — пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы — будет ограничен на 7 млн.тонн, сообщает минсельхоз соседней страны.

«Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения», — пояснил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Азербайджан ежегодно импортирует из России в среднем 1,5 – 1,6 млн. тонн пшеницы. Основной импорт зерна в Азербайджан – до 70% приходится на РФ. Другой импортер этого злака – Казахстан также сокращает экспорт пшеницы на время введенного в стране с 16 марта чрезвычайного положения. Кроме того, министерством сельского хозяйства РК будет отменен запрет на экспорт муки с введением вместо этого ограничений на её вывоз за пределы республики. В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты, — говорится в сообщении МСХ Казахстана.

По свидетельству депутата Милли Меджлиса, руководителя Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, Азербайджан ввозит зерно преимущественно из Казахстана и России, и потому, если в цене импортируемой казахстанской продукции будут изменения, в этой стране продолжится рост цен на муку и мучные изделия и цена не вернется на прежний уровень, то это скажется определенным образом на местном рынке. Однако, по его словам, правительство будет стараться сохранить нынешний уровень цен на хлеб.