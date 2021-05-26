Борьба за пост президента в Иране началась. Вчера МВД Ирана опубликовало официальный список кандидатов в президенты страны. Таким образом, на предстоящие 18 июня выборы допустят семь кандидатов из 592 подавших заявки.

Среди зарегистрированных глава судебной власти Ибрагим Раиси, бывший губернатор таких провинций как Исфаган и Хорасан Мохсен Мехрализаде и управляющий Центральным Банком Абдольнасер Хеммати.

Кроме того, в выборах примут участие секретарь Совета политической целесообразности Мохсен Резаи, представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, глава Исследовательского центра иранского меджлиса (парламента) Алиреза Закани и член парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми.

Среди тех, кто не прошел аттестацию Совета стражей конституции, оказались бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, бывший председатель парламента Али Лариджани, а также Эсхак Джахангири, занимающий сейчас пост первого вице-президента страны.

Выборный процесс в Иране проходит на фоне переговоров в Вене по возвращению США в СВПД. Переговоры идут тяжело — приходится договариваться по каждому пункту в отдельности. На сегодня известно только то, что США намерены снять санкции с энергетического и банковского секторов Ирана.

Для Роухани и его крыла реформаторов (либералов) необходимо как можно скорее договориться на переговорах, так как это может дать, пусть и теоретические, шансы на победу в выборах. Эти выборы примечательны также и тем, что из семи кандидатов пять – это консерваторы. То есть шансов у реформистов победить на выборах, не имея при этом видную, яркую кандидатуру, которая олицетворяла бы иранских либерал-реформаторов — нет.

Баланс между реформаторами и консерваторами нарушен. Пять против двух. Такое положение дел не может устраивать реформаторское крыло Ирана, и именно поэтому президент Ирана Хасан Роухани отправил Али Хаменеи письмо с призывом внести изменения в список кандидатов на выборах.

В своем письме к духовному лидеру президент Ирана призвал Хаменеи вмешаться в избирательный процесс и внести изменения в объявленный список одобренных властями страны кандидатов.

Президент заявил, что «конкуренция является основой выборов». «Если мы уберем конкуренцию, то выборы лишатся своего содержания», — отметил он.

Причем это письмо было отправлено сразу после того, как стало известно, что бывшего спикера парламента Али Лариджани не зарегистрировали в качестве кандидата. Последний же шел на выборы и называл себя «согласованной» фигурой, так как он популярен и имеет контакты как среди реформистов, так и среди консерваторов. То есть он был бы приемлем как для одних, так и для других.

Другая картина наблюдается в консервативном лагере, где явным фаворитом является Ибрагим Раиси. Последний на предыдущих выборах с треском проиграл Роухани, однако смог навязать борьбу, а потому имеет огромный электоральный потенциал. Популярность он во многом завоевал благодаря организации антикоррупционных кампаний. Причем сам Рахбар негласно тоже поддерживает именно его кандидату.

Для Раиси ситуация сложилась максимально благополучно. По сути, сейчас у него нет серьезного соперника, а потому в том, что он победит на этих выборах сомнений практически нет. Победит не потому, что он сильный оратор, политик, или популярен, а потому что нет альтернативного достойного кандидата из реформаторов. То есть путь к президентскому креслу для Раиси расчищен, осталось только формально провести выборы. Результаты уже известны: Раиси с первого тура «победит» всех.

Примечательным на этих выборах является еще и то, что от крыла реформаторов один из двух кандидатов — этнический азербайджанец Мохсен Мехрализаде. Ранее он работал на посту губернатора провинции Исфахан и Хоросан, был вице-президентом Ирана, а затем главой Национальной спортивной организации Ирана при президенте Хатами.

В 2005 году он выдвигает свою кандидату на пост президента. Однако 22 мая 2005 года Совет стражей отклонил кандидатуру Мехрализаде. Правда, на следующий день после письма аятоллы Хаменеи, который специально просил его одобрения, Совет все-таки одобрил его кандидатуру

Но на выборах в президенты 17 июня 2005 года Мехрализаде набрал около 1 300 000 голосов (4,40%), финишировав последним из семи кандидатов. При этом он занял первое место во всех трех провинциях иранского Азербайджана в Гиляне и Хорасане.

Выдвижение азербайджанца от реформаторов может говорить о двух вещах: 1) Реформисты (либералы) заведомо знают о том, что проиграют на выборах, потому что социально-экономическая политика власти реформистов довела до ручки экономику Ирана, и на сегодня популярность их команды не очень высока. Поэтому либералы решили пустить азербайджанца вперед, заведомо зная, что выиграть эти выборы практически невозможно;

2) С другой стороны, возможно, что либерал-реформисты таким образом, надеются собрать вокруг него азербайджанское ядро и часть местной элиты. Тем самым показать местной аудитории, что реформаторы готовы к более открытому диалогу с Турцией, Азербайджаном и западным миром. Конфигурация сложная, но, будем откровенны, шаг красивый и усложняет жизнь консерваторам.

Как бы там ни было, в высшем руководстве Ирана есть один настрой – привести консерватора к власти, а потому шансы у Мехрализаде не высоки даже несмотря на то, что он азербайджанец и какая-то часть азербайджанцев поддержит его на выборах.

Реформаторы проиграли выборы еще до их начала, а проиграли они не внутренним консерваторам, а Трампу, который угробил СВПД, а вместе с ним и экономическую повестку Роухани, который пытался открыть Иран миру.

Уход реформаторов во главе с Роухани и приход консерваторов ничего хорошего для Азербайджана не предвещает. Реальность такова, что консерваторы будут проводить более агрессивную внешнюю политику в продавливании своих интересов. Если Азербайджан с легкостью мог договариваться с администрацией Роухани, то с новой будет однозначно сложнее.

Если обратить внимание на прощальный, по сути, визит Джавада Зарифа в Баку, где он явно намекнул: «Мы счастливы, что в период нашей администрации мы пережили лучший период в отношениях с Азербайджаном. Мы оставляем в наследство для очередной администрации, которая придет к власти в Иране, прекрасные отношения с братской страной – Азербайджаном».

Теперь перед Азербайджаном стоит цель уже сегодня готовиться к тяжелым переговорам с новой администрацией Ирана, а также сформировать новую повестку. Потому что последние сразу начнут выдвигать претензии по Зангезуру для получения «своей доли» во всех этих процессах с коридорами.