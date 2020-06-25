«Реал» снова вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» дома обыграл «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает ТАСС, встреча, прошедшая на основном для второй команды «Реала» стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Винисиус Жуниор (19-я минута) и Серхио Рамос (56). Рамос стал первым защитником с сезона-2006/07, который забил восемь или более голов в одном розыгрыше чемпионата. Последний раз это удавалось Эсекьелю Гараю (9), который на тот момент выступал за «Расинг».

«Реал» побеждает в четвертом матче подряд, в последний раз клуб терял очки 8 марта в гостевой встрече против «Бетиса» (1:2). «Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице, в активе команды 68 очков, идущая на втором месте «Барселона» имеет одинаковое количество очков, но уступает по дополнительным показателям. «Мальорка» идет на 18-м месте с 26 очками, находясь в зоне вылета.

На 84-й минуте в составе «Мальорки» на поле вышел полузащитник Лука Ромеро. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 219 дней, что стало рекордом для высшего дивизиона чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало футболисту «Сельты» Сансону. В декабре 1939 года он вышел на поле в возрасте 15 лет и 255 дней.