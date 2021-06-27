Разведсообщество США предполагает, что Россия несет ответственность за несколько загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по некоторым утверждениям, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением «направленной энергии». Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По сведениям издания, сотрудники американской разведки теперь подозревают, что ответственность за атаки с возможным применением микроволн или других форм «направленной энергии», якобы несет Россия. На фоне новых этапов расследований нужно убедиться, что все понято правильно», цитирует газета представителя вашингтонской администрации высокого ранга. Он не приводит доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак.

В мае газета Politico сообщила, что некоторые представители американских властей, занимающиеся расследованием возможных атак с применением «направленной энергии», считают, что к подобной деятельности может быть причастно «российское ГРУ». В то же время подтверждения «связи между российской военной разведкой и инцидентами с направленной энергией нет», отметило тогда издание. (ТАСС)