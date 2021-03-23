Расширен список местных и зарубежных телеканалов, которые могут быть ретранслированы в Азербайджане

Расширен список местных и зарубежных телеканалов, которые могут быть ретранслированы по кабельной сети и IPTV-вещателем в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в список местных и зарубежных телеканалов, рекомендуемых для ретрансляции в своих пакетах кабельным вещателям (кабельной сети и IPTV-операторам), функционирующим в Азербайджанской Республике на основании лицензии, полученной от Национального совета телевидения и радио (НСТР), включено 320 телеканалов.

Вещание всех телеканалов, осуществляющих наземное вещание в Азербайджанской Республике является обязательным в пакетах кабельных вещателей (кабельной сети и IPTV-операторов).

| 2021-03-23T09:34:12+04:00 23 марта 2021, 10:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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