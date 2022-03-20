Распорядитель литературного наследия американского писателя Эрнеста Хемингуэя, автор книги «Эрнест Хемингуэй. Артефакты из жизни» Майкл Катакис вместе с Hemingway Trust прекратили сотрудничество с российскими издательствами. Об этом Катакис сообщил в письме главному редактору «Видавництва Старого Лева» Марьяне Савке, которое опубликовано на сайте издательства.

«Hemingway Trust разорвал любые дальнейшие договоренности с нашим российским издателем и прекратил переговоры о новом контракте с сербским издателем из-за поддержки Сербией России. Я убедил издательство Simon&Schuster не продавать книги в Россию и не вести с ними никаких дел. Я и дальше буду прекращать отношения с любой нацией, которая сейчас поддерживает Россию по какой-либо причине или обоснованию. Я пытаюсь внести свой вклад здесь», – говорится в письме.

Катакис также выразил поддержку украинскому народу.

«Должен извиниться за то, что моя страна не оказывает вам помощи, такой как «закрытое небо» и дополнительное вооружение. Досадно, что мы не сдержали своего слова по Будапештским соглашениям. Мне стыдно. Я говорил и продолжаю говорить людям, что будущее не в Америке. Оно живет в Украине именно сейчас. Украина напоминает моей эгоистической стране, как выглядят мужество, неповиновение и порядочность. Мы давно не видели этого в США», – резюмировал он. (gordonua.com)