Американский писатель Патрик Хемингуэй, последний из трех сыновей Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет в своем доме в Бозмене, штат Монтана. Печальную новость подтвердил его внук Патрик Хемингуэй Адамс, пишет AP.

«Мой дед был настоящим образцом: величественным парадоксом из старого мира; неисправимым мечтателем, обремененным научным умом. Он говорил на шести языках и для развлечения решал сложные математические задачи, но его сердце принадлежало письменному и изобразительному искусству» — сказал родственник.

После смерти отца именно Патрик взял на себя ответственность за литературное наследие Эрнеста: он одобрял переиздания классики, редактировал незавершенные рукописи, а также способствовал развитию бренда Hemingway в различных сферах.

Помимо работы с книгами, Патрик успел построить яркую карьеру вне литературы: окончил Гарвард, имел ферму в Танзании, работал гидом сафари, преподавателем и сотрудником ФАО при ООН.

В 2022 году он опубликовал книгу Дорогой папа: Письма Патрика и Эрнеста Хемингуэев, в которой собрал теплые воспоминания и личную переписку с отцом.

Писатель оставил жену Генриетту Бройлс и дочь Мину.