Располневшая Бритни Спирс попала в объективы фотокамер — Фото

Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей. (РИА Новости).