Располневшая Бритни Спирс попала в объективы фотокамер — Фото

Пользователей Сети удивил внешний вид американской певицы Бритни Спирс, которая попала в объективы фотокамер на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой.
Певица появилась на публике в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Многие интернет-пользователи заметили, что Спирс располнела. Некоторые предположили, что причиной стал прием лекарственных препаратов.
«Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств», – написала в Twitter пользователь под ником Lola.
В апреле прошлого года стало известно, что певица обратилась за помощью в психиатрическую клинику. По данным издания TMZ, госпитализация Спирс была связана с болезнью ее отца, который перенес две операции из-за проблем с кишечником.