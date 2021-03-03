Раскрыты правила поездки в Иран

Посольство Ирана в Азербайджане раскрыло правила поездки в Иран в период борьбы с коронавирусом.

Как сообщили Trend в посольстве, согласно правилам, принятым Штабом по борьбе с коронавирусом Исламской Республики Иран, для предотвращения распространения нового типа вируса COVID-19 все иностранные граждане, в том числе граждане Азербайджанской Республики, желающие посетить Иран, должны получить разрешение на въезд:

«В связи с этим граждане Азербайджанской Республики, желающие посетить Иран, должны сначала получить разрешение на выезд от Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, а затем обратиться в Консульский отдел Посольства Исламской Республики Иран в Баку и, пройдя регистрацию, получить разрешение на въезд в Иран».

Адрес Консульского отдела Посольства Исламской Республики Иран в Баку: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 269.

Телефоны: +99412-433-03-11, +99412-434-19-76, +99412-434-03-40.