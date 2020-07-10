Раскрыто содержание предсмертной записки мэра Сеула

Обнаруженный мертвым мэр Сеула Пак Вон Сун в предсмертной записке извинился перед всеми и попросил кремировать его тело, пишет агентство Yonhap.

Предсмертные строки мэра нашли на столе в кабинете его официальной резиденции.

«Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все», — приводится текст записки.

В четверг вечером дочь мэра сообщила полиции, что отец ушел из дома, «оставив записку, похожую на завещание» и выключив телефон. После полуночи полицейские обнаружили тело мэра в городском парке недалеко от его резиденции. По предварительным данным, на трупе не было признаков насильственной смерти.

Похороны начнутся в понедельник и продлятся пять дней, в соответствии с особым порядком погребения мэра.

Ранее телеканал SBS сообщил со ссылкой на источники в полиции, что бывшая секретарь Пак Вон Суна обвинила его в домогательствах за день до исчезновения. Девушка представила доказательства и заявила, что есть и другие жертвы.