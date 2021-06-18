Сегодня в Иране в 07:00 по местному времени стартовали президентские выборы. Избирательные участки будут работать до 00:00. При необходимости, их работа продляется до 02:00. Результаты власти обещают объявить в течение двух дней.

За неделю до выборов, согласно опросам Студенческого центра опросов общественного мнения (ISPA), Эбрахим Раиси набирает 63,7% голосов избирателей, Мохсен Резаи — 8,9%, Амир Хосейн Казизаде Хашеми — 3%, Абдольнасер Хеммати — 3,2%, не определились — 20,2%. Опросы также показали, что на выборы пойдут 42,2% избирателей. В Иране 31 область и 450 районов. Общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона.

На пост президента претендуют четыре кандидата — секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – реформаторов.

За два дня до президентских выборов число претендентов вновь сократилось. В среду сразу три участника гонки сняли свои кандидатуры с выборов. Речь идет о Мехрализаде, Закани и Джалили. Причем последние два отказались от участия в пользу Раиси.

Как отмечают независимые эксперты, реальная явка на этих выборах будет меньше 40%. Проблема в том, что ни один из кандидатов, включая Раиси, так и не смог предложить политическую программу или какую-либо повестку, которая описала бы, как они будут решать проблемы избирателей.

Проблем в нынешнем Иране много. Это экономические санкции, введенные бывшим американским президентом Дональдом Трампом в рамках его политики максимального давления, обрушился риал, а инфляция ускорилась, коррупция и сильное расслоение населения между богатыми и бедными.

Как отмечал экс-президент Ирана Махмуд Ахмединежат в интервью Euronews, «каждый гражданин должен видеть среди кандидатов людей, которые отражают разные слои населения, а не одного». Такого кандидата на этих выборах в Иране нет. Ибрагим Раиси является главным кандидатом от консерваторов, которому «расчистили» дорогу в президентское кресло.

Такая политика иранских властей ставит и иные цели. Сегодня Иран фактически избирает не только президента, но и будущего Верховного лидера Ирана, преемника Аятоллы Хамнеи, как отмечают большинство аналитиков.

Иранская модель госуправления одна из сложнейших в мире. Система сдержек и противовесов власти строится по образу двух горизонтальных властей — президентская и парламентская власть и одна вертикальная власть духовного Верховного лидера страны. Первые два госинститута отвечают за экономику и социальное положение в стране, стратегический курс внешней политики же определяется верховным лидером страны, аятоллой, ему же подчиняются и силовые структуры. Сам выбор на эту должность тоже весьма сложный процесс в связи со сложным отбором и легитимностью среди религиозных кругов. Поэтому иранская модель гособразования достаточно сложная.

Сейчас иранская высшая элита запустила «перезагрузку» высших политических элит в стране и подготавливается на случай ухода аятоллы Хамнеи из жизни. Момент «Х» должен пройти без каких-либо эксцессов. Поэтому эти выборы проходят практически без какой-либо интриги.

«Перезагрузка» иранской политической системы еще не означает, что экономические и социальные проблемы решены. Перед Раиси, а его уже можно поздравлять не дожидаясь конца дня, стоят сложные задачи по решению экономических проблем, проблем политической раздробленности и объединения иранского общества, а также внешнеполитических задач — договор с Западом по СВПД или поиск альтернативного выхода из мировой изоляции, налаживание связей с соседями, и в первую очередь с Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Кроме того, ему предстоит на правах преемника Хамнеи договариваться с мировой элитой. Так что, дел у Раиси много и права на ошибку он не имеет. Чтобы стать реальным лидером иранского народа, ему по всем направлениям следует добиться реальной победы, и ничто не должно бросать тень на его власть в роли Верховного лидера.

Для Азербайджана приход к власти консерватора Ибрагима Раиси пока ни о чем не говорит. Реальность такова, что отношения Баку и Тегерана вышли на новый уровень именно при реформаторе-либерале Хасане Роухани, и снижать планку новое руководство Ирана вряд ли станет, хотя бы потому, что у них и так не много друзей вокруг.

Однако, следует принять во внимание, что Эбрагим Раиси пользуется большой поддержкой среди силового блока. КСИРовская элита целиком и полностью поддерживает данный выбор, поэтому на всех переговорах он будет говорить с позиции силы и от имени армии, которая в последние 10 лет достаточно удачно проводит операции на Ближнем Востоке. Так что, «подарочком» он не будет ни для кого…