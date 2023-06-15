В прошлом месяце в Баку состоялось открытие Стены Памяти павших защитников Украины, на которой изображены 26 азербайджанцев, которые погибли, освобождая украинскую землю от российских оккупантов. По данным азербайджанской диаспоры, в рядах Вооруженных сил Украины сражаются около 500 этнических азербайджанцев. Одним из них является младший сержант Рагиф Алиев, который в интервью # поведал о своей судьбе:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родился в 1992 году в Гяндже. По семейным обстоятельствам несколько лет прожил в Украине. После смерти матери отец и я приехали снова в Гянджу, а после прохождения воинской службы в азербайджанской армии я решил переехать в Украину. Вскоре принял украинское гражданство и стал работать начальником отдела охраны колонии строгого режима в городе Днепр.

Еще в 2014 году, когда в Донбассе подняли голову сепаратисты, я записался в 13-й Черниговский добровольческий батальон 58-й бригады. После я перешел в состав батальона Шейха Мансура, в котором на стороне Украины сражались чеченцы. В дальнейшем я решил остаться в армии и перешел на контрактную службу. В августе 2021 года у меня завершился срок контракта.

— То есть, когда началось российское вторжение, вы уже не служили в армии?

— Совершенно верно. Я обзавелся семьей и думал, что заживу мирной жизнью. Но в феврале началась российская агрессия. Я решил добровольцем отправиться на фронт. В военкомате работал мой бывший сослуживец, с которым я связался и попросил подготовить для меня необходимые документы. Меня отправили в 25-ю десантную штурмовую бригаду командиром БМП-2. Я прибыл в бригаду уже 25 февраля.

После прибытия в Авдеевку, бригаду отправили в поселок Волноваха, это в Донецкой области. Здесь шли тяжелые бои, у врага было много военной техники. Уже второго марта поступил приказ о том, чтобы мы уже вышли из Волновахи, так как были большие потери в живой силе и технике. Восьмого марта мне в одиночку удалось пленить двух российских военнослужащих: командира и наводчика-оператора боевой машины пехоты. За это я был награжден орденом «За мужество» второй степени.

11 марта в районе села Валериановка я был ранен. Я ринулся спасать своего земляка-азербайджанца, с которым я познакомился буквально два дня назад. И когда вытаскивал его с поля боя, сам оказался раненым. В кармане бушлата я хранил powerbank. Он и спас меня от ранения в плечо, задержав пулю, а вторая попала мне в ногу. Плюс еще я получил осколочное ранение. Два месяца я лечился в госпитале, после мне дали месяц отпуска. Однако моя раненая нога не восстановилась, я хромал при ходьбе и не мог стоять на ноге. Несмотря на это, военно-лечебная комиссия признала меня годным к продолжению службы.

— Что произошло потом?

— После отпуска я вернулся в 25-ю десантную штурмовую бригаду, а через 10 дней нас направили в Бахмут. Это произошло 10 июня 2022 года. Во время боя 11 августа осколком взорвавшегося снаряда моему товарищу оторвало руку. Я ринулся к нему, чтобы вынести с поля боя. Я вынес его в подвал близлежащего дома, где оказал ему первую медицинскую помощь. Перекрыл кровотечение. Нас заметили и в нашу сторону прилетело несколько снарядов. Меня взрывной волной подбросило на стену. Дальше все было как в тумане. Я даже не помню, как меня вытащили из-под обломков. Так я получил контузию и снова оказался в госпитале. Долгое время не мог разговаривать, заикался. В настоящее время я увольняюсь с воинской части. У меня проблемы с координацией из-за поврежденной ноги. Я передвигаюсь с костылем. Из-за контузии у меня ухудшилось зрение, один глаз почти не видит. Постоянный шум в ушах. Я восемь лет прослужил в украинской армии. И таких ребят, как я, очень много. Мы сражались за Украину, прошли настоящий ад, потеряли здоровье, а власти даже позаботиться о нас не хотят. Мне пришлось обратиться к услугам адвоката, чтобы собрать необходимые для увольнения документы. Я собрал документы для получения инвалидности третьей группы и передал их в военный госпиталь Чернигова, чтобы их потом передали в Центральную медицинскую комиссию.

Вот уже четвертый месяц жду ответа. Я каждый день звоню и интересуюсь, не пришли ли мои документы. Это эмоционально очень тяжело. Невропатолог военного госпиталя Чернигова даже не знает, что такое электронейромиография! Вот такие врачи здесь есть.

Рядом со мной находится моя супруга Гюльнара Меликова, которая всегда поддерживает меня. 4 июня исполнилось 3 года нашей совместной жизни. Она всегда меня ждала, когда я был на передовой. И сейчас она рядом со мной, чтобы помочь мне поправить здоровье.

Не подумайте, что я жалуюсь на свою судьбу. Я сделал больше, чем многие другие. Пошел добровольцем и нисколько не жалею о том, что произошло со мной. Но меня коробит отношение к тем, кого война покалечила. Я горжусь тем, что сражался за правое дело и за Украину!