Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат льготы и привилегии.

Проект поправок в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой статье, специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, имеют право пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными Кодексом и другими законами, в том случае, если работодатель, с которым специалисты заключают трудовой договор, находится на налоговом учете на освобожденных территориях; рабочие места специалистов зарегистрированы на освобожденных территориях; специалисты поселяются на освобожденных от оккупации территориях.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.