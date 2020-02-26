Qatar Airways сократила полеты в Иран из-за коронавируса

 Катарская авиакомпания Qatar Airways из-за коронавируса приостанавливает полеты в ряд городов Ирана, сокращает число рейсов в Тегеран и ставит на рейсы в Южную Корею самолеты меньшей вместимости.
Ранее Qatar Airways рекомендовала пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, скончались 15 человек. Общее число зараженных в Южной Корее выросло до 1146, скончались 11.
Для полетов Южную Корею теперь будут задействованы Airbus A350-900 вместо Boeing 777-300, чтобы «удовлетворить спрос». Причем из южнокорейского аэропорта Инчхон в аэропорт Хамад в столице Катара Дохе будут допускаться лишь те пассажиры, которым необходима пересадка на другой рейс.(РИА Новости)
| 2020-02-26T10:56:37+00:00 26 февраля 2020, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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