Литва хочет судить Лукашенко в международном суде. Судебный процесс над президентом Беларуси Александром Лукашенко должен проходить на международном уровне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 ноября в интервью изданию Politico.

По словам литовского министра, речь идет о Международном суде ООН в Гааге. Политик воздержался от обещаний, но заверил, что работа в данном направлении идет.

«В Литве есть люди и политики, которые действительно размышляют о возможности обращения в суд, международного судебного иска за преступления против людей, пострадавших от решений диктатора», — сказал Ландсбергис.

Отметим, власти Польши и Балтийских республик утверждают, что на границе Беларуси и ЕС нет миграционного кризиса. Представители этих стран называют сложившуюся ситуацию гибридной атакой, которую организовал Минск при поддержке Москвы.

Также Польша и Литва активно обсуждают возможность использования 4-ой статьи устава НАТО, которая позволяет созвать Совет НАТО и проводить постоянные консультации, если один из членов организации заявит о возникшей угрозе территориальной целостности или политической независимости.

То есть, для стран, находящихся непосредственно на рубеже атак с территории Беларуси, всё очень серьезно.

Как напоминает Грузия Online, 18 ноября во время выступления на расширенной коллегии МИД РФ, Путин, касаясь польско-российских отношений, косвенно подтвердил (если смотреть видео – то и с гордо-довольной ухмылкой), что напряженность на польско-белорусской границе спровоцирована искусственно в ответ на политику Польши о размещении там системы ПРО (противоракетная оборона) НАТО – «… тем не менее наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект: известное напряжение там (польско-белорусская граница) всё-таки возникло… нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше…», — заявил Путин.

Интересно всё же, каковы конечные цели этих атак, затеянных Путиным и Лукашенко? Чего именно они добиваются? На эти вопросы #ответили иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Сомневаюсь, что удастся министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису открыть судебный процесс над Александром Лукашенко в Международном суде ООН в Гааге.

Лукашенко в течение нескольких недель используют мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана как оружие в гибридной войне против Польши и ЕС. Однако Польша и ЕС не поддались натиску со стороны Лукашенко. Несомненно, и Путин, и Лукашенко прекрасно осведомлены о разногласиях внутри ЕС, в частности о разногласиях между Польшей и руководящими органами ЕС. Поэтому гибридную атаку на Польшу можно рассматривать как попытку дестабилизировать ЕС, и тем самым отомстить за санкции ЕС против Лукашенко. Все более становится ясным, что эта попытка не удалась. ЕС твердо стоит за Польшей, и Лукашенко потерпел поражение. Уже вернулись в Ирак 430 мигрантов, и несколько тысяч остаются пока в Беларуси, часть из них в помещении склада в Брузгах. Белорусские власти заявили, что большое количество мигрантов переселяют из стихийного лагеря возле границы в отапливаемые помещения. Атака на Польшу обернулась бумерангом — теперь придется Лукашенко обеспечить мигрантов необходимым для жизни. В интервью BBC Лукашенко заявил, что собирается отправить 5000 из них обратно в страны, откуда они приехали за 2000 долларов по легко полученным белорусским визам. В этой связи стоит отметить что Еврокомиссия объявила, что выделит 700 тысяч евро для гуманитарной помощи мигрантам, застрявшим в Беларуси.

Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Вы совершенно верно отмечаете, что мы имеем дело с атаками, то есть нападениями на восточные границы ЕС, организованными Путиным и Лукашенко. Еще точнее, Путиным с помощью Лукашенко. Это часть гибридной войны против коллективного Запада (НАТО и ЕС), которую ведет Путин уже многие годы. Путин не скрывает своих конечных целей: это восстановление той роли России, которую она играла до распада СССР. Частью этой роли было господство в отведенной ей части мира в результате раздела, который нам известен как Ялтинский сговор. Все что делает Россия и Путин, ведет к этим целям. В том числе нападение на ЕС и НАТО с помощью одураченных мигрантов.

Помимо конечной цели, нападение предназначено для достижения нескольких промежуточных целей: окончательно дискредитирует Лукашенко и привязывает его к Путину (он уже никогда не сможет делать вид, что балансирует между Россией и Европой), кошмарит нелюбимые Путиным (русофобские в его представлении) Балтийские страны и Польшу, вбивает клин между этими странами и Евросоюзом, представляя их в качестве негуманно относящихся к «беженцам», отвлекает внимание от наращивания российских войск на границе с Украиной, навязывает международным организациям, таким как ООН, бесплодную дискуссию о том, как относиться к одураченным Путиным и Лукашенко мигрантам и распространяются ли на них различные международные документы о беженцах.

Мы уже много лет наблюдаем путинский подход к международной политике: создавать проблемы и потом изображать из себя того единственного, кто сможет их решить. Устроить войну и изображать посредника и миротворца. Между прочем, то же относится и к конфликту между Арменией и Азербайджаном. Он не будет разрешен, пока в его решении принимает участие Россия. Ее любимая роль – это роль лисицы, делящий сыр между двумя медвежатами. Помните эту известную сказку? В итоге медвежатам ничего не досталась, все съела хитрая лиса.