Москва понимает, в каком мире она живет, и очень дорожит своими отношениями с Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание, что «всегда, на протяжении десятилетий, было много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот». «Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которые достигли за последние годы», — подчеркнул глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Отрывок интервью ведущий опубликовал в своем Telegram-канале.