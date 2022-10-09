Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

В данный момент тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.

«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент (РФ) выступит», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту.