Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации напряженности и принять меры для скорейшего урегулирования ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

Глава РФ также подтвердил готовность России оказать необходимую помощь для обеспечения стабильности в приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном.