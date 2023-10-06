Российский оборонно-промышленный комплекс испытывает проблемы с одной из главных ракет «ядерной триады», призванной заменить советское ядерное наследство, которое стремительно превращается в рухлядь.

Ракетный комплекс «Сармат», который разрабатывается на замену стоящим на вооружении с 1980-х межконтинтеальным ракетам «Воевода» (Satan в классификации НАТО), до сих пор не запущен в серийное производство и не поступил в войска, признал президент Владимир Путин.

О том, что серийное производство «Сармата» уже началось, еще в декабре 2022 года докладывал генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени В.П.Макеева Владимир Дегтярь. В сентябре 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ракета поставлена на вооружение.

Но Путин, выступая на Валдайском форуме 6 сентября, признал, что и то, и другое еще только предстоит сделать. «Мы фактически закончили работу над „Сарматом“, над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, чтобы <…> перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время», — сказал президент.

Ракету «Сармат» начали разрабатывать в 2013 году, а Путин обещал, что уже в 2020-м она поступит в войска. Конструкторам и заводам пришлось торопиться: ракета должна была заменить «Воеводы», которые советские генералы считали одним из лучших элементов ядерной триады. Разработка украинского КБ «Южное», эта ракета имеет сразу 10 боеголовок и 40 ложных целей, что делает ее, как считается, неуязвимой для ПРО.

Однако гарантийный срок эксплуатации «Воевод» истек еще в середине 2000х, а затем его продлили до 2016 года.

Считается, что у России есть до 40 «Воевод». Но «на практике мы можем считать ноль», сказал The Moscow Times военный эксперт Павел Лузин: «У них уже все сроки давно истекли».

Сроки же по созданию замены — «Сармата», или «Сатаны-2» — оказались сорваны, и ракета не готова. «Было всего два испытания этой ракеты. Одно успешное, другое провальное. Последнее было провальным», — отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Ставить ракету на вооружение при таких вводных — это «технический авантюризм чудовищного масштаба», считает он.

Фактически происходит ядерное разоружение России. Паритет по количеству носителей с США — «иллюзия», считает Лузин. У Штатов на март 2023 было 662 носителя, Россия в сентябре 2022 года заявляла о 540. «На практике сегодня мы можем насчитать со всеми допущениями максимум только 484», — говорит Лузин.

Помимо отживших свое «Воевод» не пригодны к использованию примерно половина стратегических ракетоносцев Ту-95МС, несколько атомных подлодок, ракеты «Тополь», перечисляет эксперт. «Кремль сопротивляется реальности», но России и «не нужно столько ракет», считает он: «Сокращение ядерного арсенала — благо для России». (moscowtimes.ru)