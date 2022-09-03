Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым текущую ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщается на cайте Кремля.

Лидеры двух стран отметили важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе. В данном контексте главы государств подтвердили настрой на последовательную реализацию трехстороннего соглашения лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Алиев рассказал российскому лидеру о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.