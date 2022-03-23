Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора израильский премьер изложил свои оценки по поводу ситуации в Украине с учетом состоявшихся у него ранее контактов с лидерами ряда зарубежных государств. Беннет также высказал некоторые идеи касательно переговорного процесса между российской и украинской делегациями.

В свою очередь президент Путин поделился своими оценками о ходе переговоров и специальной военной операции в Украине.

«Президент России также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни», — указано в сообщении.

По результатам переговоров стороны подтвердили намерение продолжить диалог.