Владимир Путин на Восточном экономическом форуме впервые прокомментировал отъезд из России своего бывшего советника Анатолия Чубайса. Президент предположил, что причина в сложном финансовом положении «Роснано», которое Чубайс возглавлял. «Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Но там, слава богу, нет каких–то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем,] что он опасается уголовных дел», — сказал Путин.

Президент также заявил, что Чубайс в Израиле «даже перешел на нелегальное положение». «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю, чего он удрал», — сказал Путин.

В конце марта 2022 года Чубайс оставил пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. После отъезда из России бывший вице-премьер и глава «Роснано» вышел из руководства всех российских компаний. Также Чубайс оставил благотворительные и политические проекты, например перестал быть совладельцем «Фонда первого Президента России Б.Н.Ельцина». Жена Чубайса, режиссер Авдотья Смирнова, тоже закрыла свое ИП, которое было зарегистрировано в 2009 году.

Чубайса замечали в разных странах, в том числе в Турции, Германии, Италии и Израиле. Публично свой отъезд Чубайс никак не комментировал. В середине июля бывший чиновник опубликовал статью в журнале «Вопросы экономики», подписавшись как независимый исследователь из Глазго.