Путин и Эрдоган обсудят напряженную ситуацию в Идлибе

Идлибская зона деэскалации — единственная из четырех созданных в 2017 году в Сирии зон, которая остается не под контролем официального Дамаска. Там хозяйничают боевики и оппозиция — это, прежде всего, сирийская светская оппозиция в лице «Сирийской национальной армии» (вопреки названию, это не официальная сирийская армия, подконтрольная ее президенту Башару Асаду). Кроме того, важную роль в Идлибе играет объединение радикальных исламистов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», основу которых составляет «Джебхат ан-Нусра». Раньше между светской оппозицией и исламистами часто бывали вооруженные столкновения, однако теперь они прекратились, так как обе группировки ведут бои против сирийской армией. Кроме того, большое влияние на обе группировки имеет Турция, которая делает все для того, чтобы они не конфликтовали между собой.(РИА Новости)