«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в гонке за Месси

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» являются главными фаворитами в борьбе за аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представители обеих команд уже связались с окружением футболиста. При этом одним из главных факторов остается то, что клубы готовы заплатить компенсацию за форварда, если это будет необходимо.

Стоит отметить, что также претендентами на Месси называют «Интер» и «Манчестер Сити».

Аргентинский нападающий намерен в летнее трансферное окно покинуть «Барселону».