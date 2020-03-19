Против поправок в Конституцию РФ выступило еще несколько тейпов в Ингушетии

Еще несколько тейпов Ингушетии выступили против голосования по поправкам в Конституцию России. В частности, представители тейпов Шаухаловых и Местоевых направили открытые письма президенту РФ Владимиру Путину, а Торшхоевы и Аушевы поддержали бойкот голосования на собрании Совета тейпов Ингушетии, заявил его глава Мурад Даскиев в среду, 18 марта.

Ранее с открытыми письмами к Путину, предложившему нововведения в Основной закон, обратились представители влиятельных ингушских тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых и Хулхой. После этого силовики «возобновили беседы» со старейшинами некоторых из этих тейпов, приводит слова Даскиева «Кавказский узел». По данным этого интернет-издания, старейшины тейпа Гагиевых получили угрозы от силовых структур. (DW)

| 2020-03-19T13:42:21+00:00 19 марта 2020, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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