Против поправок в Конституцию РФ выступило еще несколько тейпов в Ингушетии

Еще несколько тейпов Ингушетии выступили против голосования по поправкам в Конституцию России. В частности, представители тейпов Шаухаловых и Местоевых направили открытые письма президенту РФ Владимиру Путину, а Торшхоевы и Аушевы поддержали бойкот голосования на собрании Совета тейпов Ингушетии, заявил его глава Мурад Даскиев в среду, 18 марта.

Ранее с открытыми письмами к Путину, предложившему нововведения в Основной закон, обратились представители влиятельных ингушских тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых и Хулхой. После этого силовики «возобновили беседы» со старейшинами некоторых из этих тейпов, приводит слова Даскиева «Кавказский узел». По данным этого интернет-издания, старейшины тейпа Гагиевых получили угрозы от силовых структур. (DW)