На восьмой день антиправительственных протестов в Иране население города Шираза выступило с заявлением против репрессий в Исламской Республике, осуществляемых под руководством Хаменеи. Протестующие начали скандировать лозунг «Смерть диктатору!». Об этом сообщает охu.az со ссылкой на ТГ канал Azad Iran.

Согласно полученной информации, между демонстрантами и силовиками в Ардебиле также наблюдается напряженность. После того как силы иранского спецназа применили против разгневанной толпы слезоточивый газ, протестующие начали подбирать эти гранаты и кидать их обратно в силовиков.