Следственный комитет Беларуси подтвердил изменение меры пресечения россиянке Софии Сапеге и сооснователю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу. Об этом сообщает СК Беларуси.

В ведомстве уточнили, что сейчас они находятся под домашним арестом, что связано с заключением досудебного соглашения со следствием.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», — говорится в сообщении.

При этом расследование дел против них продолжается, отметили в ведомстве. (gazeta.ru)