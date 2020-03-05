Прокуратура Турции потребовала оправдать 5 человек по делу об убийстве Карлова

Прокуратура Турции потребовала оправдать пять человек по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, в сязи с этим следующее заседание назначено на 31 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, остальных 23 обвиняемых по данному делу прокуратура считает виновными и требует приговорить их к различным срокам лишения свободы.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

| 2020-03-05T14:51:56+00:00 5 марта 2020, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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