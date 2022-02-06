Посол Украины Евгений Корнийчук был вызван в МИД Израиля для вручения ноты протеста. Причина — критика дипломатом недавних комментариев главы МИД Израиля Яира Лапида о напряженности между Россией и Украиной, передает Anadolu.

Корнийчука вызвали в израильский МИД после публикации в Facebook, в которой глава украинской дипмиссии заявил, что «глубоко потрясен» комментариями Лапида по поводу угрозы российского вторжения в Украину.

Ранее в интервью новостному сайту Axios глава МИД Израиля сказал: “На данный момент (израильская) оценка (ситуации) такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война”.

Корнийчук в ответ заявил, что Лапид “не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет”.

По словам посла, он «хотел бы напомнить (Лапиду), что это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины”.

Он обвинил главу израильской дипломатии в игнорировании “тревожных сообщений от его сильнейших союзников — США, Великобритании и Евросоюза о высокой вероятности масштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели”.

Корнийчук предупредил, что “крупномасштабная война” в Европе “оставит Израиль один на один с иранской угрозой”.

Кроме того, стало известно, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Киеву оружие, проданное Тель-Авивом. О выдвинутом требовании рассказал порталу Breaking Defense источник, знакомый с ситуацией, передает Лента.ру.

В статье издания подчеркивается, что Украина рассчитывает на получение израильской противотанковой ракеты «Спайк». Известно, что этот комплекс в разных вариациях есть у всех балтийских стран.

Предполагается, что более разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У этого государства, по информации Breaking Defense, есть варианты противотанковых систем под названиями LR, LR2, ER и SR.

Данное требование Тель-Авив выдвинул к странам Балтии еще в декабре 2021 года. К этой мере израильские власти решили прибегнуть, чтобы не портить отношения с Москвой.

Таким образом, получается, Израиль не опасался испортить отношения с РФ, когда продавал вооружения Азербайджану, которые тот использовал в войне против Армении – главного союзника России на Южном Кавказе. А в случае с Украиной не хочет, чтобы туда попадала даже та его военная продукция, которая ранее была продана странам Балтии. Чем объясняется такая сверхосторожность в последнем случае? Что изменилось?

На эти вопросы # ответил Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Посол Украины в Израиле Корнийчук выступил несколько дней назад со странным заявлением. Если на территории его страны ведется война уже восемь лет, как он выразился, то о каком вторжении идет речь сейчас. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид высказался накануне по кризису вокруг Украины и указал на то, что, согласно информации которой располагает Израиль, никакого горячего конфликта не следует ожидать. Пройдет пару месяцев, и мы убедимся в том, что израильский министр был прав, а посол Украины позволил себе эмоциональный сумбур.

Пример с поставками оружия Азербайджану не представляется органичным. Напомним, что главным поставщиком оружия Азербайджану на протяжении его независимой истории была Москва. В свете сего трудно представить себе, что Кремль мог быть огорчен сделкой по продаже оружия между Израилем и Баку. В данном случае Иерусалим предложил одни и те же виды вооружения Азербайджану и Армении. Баку решил закупить у Израиля оружие, а Ереван счел это излишним. Контракт на 5 миллиардов долларов был подписан, и Израиль выполняет свои обязательства перед Азербайджаном.

Иерусалим действительно относится к взаимодействию с Россией как к ценному стратегическому достоянию. При нынешней ситуации продажа оружия Украине была бы вредным шагом с точки зрения интересов Израиля. Мы также должны напомнить, что на Украине проводится систематическая героизация нацистских преступников. Идеологам истребления евреев Украины возводят памятники, их именами называют площади и проспекты. Это также играет роль в формировании позиции Иерусалима.