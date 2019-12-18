Производители и экспортеры нескольких ассоциаций Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Общественное объединение производителей и экспортеров экологически чистых продуктов (AOPE), ассоциация производителей и экспортеров фундука Азербайджана, ассоциация пчеловодов Азербайджана, ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей и ассоциация производителей и экспортеров чая Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, меморандум подписан главой AOPE Эмином Алиевым, а также представителями вышеуказанных ассоциаций — Исмаилом Оруджевом, Бадраддином Хасратовым, Баширом Гулиевым и Илькином Алекперовым.

Меморандум направлен на взаимное сотрудничество в содействии развитию производства и экспорта экологически чистых органических продуктов Азербайджана.

Напомним, сегодня в Баку проходит конференция на тему «Производство органических продуктов и их экспортный потенциал», организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана.

| 2019-12-18T15:09:57+00:00 18 декабря 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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