Сегодня годовщина со дня подписания трехстороннего Заявления между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября 2020 года азербайджанский народ под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ответ на очередную военную агрессию Армении начал Отечественную войну для освобождения находившихся под оккупацией своих земель.

В результате боевых действий, продолжавшихся 44 дня, Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации 3 октября поселок Суговушан Тертерского района, 4 октября город Джабраил, 9 октября поселок Гадрут Ходжавендского района, 17 октября город Физули, 20 октября город Зангилан, 25 октября город Губадлы, а 8 ноября город Шушу, в общей сложности были освобождены от оккупации более 300 населенных пунктов, а также важные стратегические высоты в агдеринском, муровдагском и зангиланском направлениях.

8 ноября с освобождением Шуши от оккупации Армения признала поражение.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Таким образом, был положен конец многолетнему армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Согласно заявлению, Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы были возвращены Азербайджану без боя.