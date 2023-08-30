В Баку и на Абшеронском полуострове 31 августа пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.