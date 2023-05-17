Обнародован прогноз погоды на 18 мая.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.