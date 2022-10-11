Продолжаются совместные военные учения «Кавказский орел-2022» с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

На церемония открытия, состоявшейся в Учебном центре специального назначения имени майора Гелы Чедиа в Мухровани, прозвучали гимны всех трех государств.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций полковник Теймураз Клатеишвили, а также военный атташе Азербайджана в Грузии полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, военный атташе Турции в Грузии полковник Бурак Алтынер и другие официальные лица.

Учения «Кавказский орел» проводятся ежегодно.