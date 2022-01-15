Под занавес минувшего года спрос на американскую валюту традиционно увеличился. Хотя, по данным регулятора, на валютных аукционах, организуемых ЦБА совместно с Госнефтефондом, количество проданной за год валюты сократилось на 8 процентов к позапрошлому году. Как выяснилось, за ненадобностью. Предложение долларов, информирует Центробанк, превосходило спрос.

В начале года кривая спроса возросла, однако, начиная с февраля начала снижаться, а после стабилизировалась, «обеспечив профицитный платежный баланс и рост стратегических валютных резервов». И все же в декабре истекшего года реализация валюты на упомянутых аукционах увеличилась на 55% к декабрю позапрошлого года. Банкам в декабре было продано 989 млн долларов.

К новогодним праздникам спрос на иностранную валюту обычно растет, объяснил предпосылки такой динамики # экономист Натиг Джафарли:

«В основе этого традиционного для конца года обстоятельства находятся объективные и субъективные факторы. В числе первых — как правило, к новому году ожидается рост потребления продуктов питания, покупательский спрос увеличивается в сегменте продовольственных и непродовольственных товаров. Праздничные дни обещают всплеск спроса на товары и услуги, и рост реализуемой долларовой массы свидетельствует о том, что деловые круги активно готовятся к этому, приобретая иностранную валюту. Ведь известно, что львиная доля непродовольственных товаров и продуктов питания импортируется из-за рубежа. Их местное производство незначительно».

В качестве субъективных факторов собеседник назвал колебания курса денежных единиц в сопредельных странах, таких как Россия и Турция. Состояние лиры и рубля подпитывают рост психологического давления на манат. Растущая потребность в долларах характерна для декабря, сказал по этому поводу депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Несмотря на пандемию, люди выезжали за рубеж на новогодние праздники. В довесок к прочему, иные государственные и частные организации выполняли под занавес года свои внешние долговые обязательства. Наконец, перед праздником увеличились валютные запросы импортеров, которые ввозят сюда зарубежную продукцию. При этом первый месяц года, как обычно, отличается оптимальным спросом, однако ситуация с некоторыми банками говорит еще и о том, что спрос на доллары в ряде случаев возрос. При этом более высокий курс покупки долларов послужил привлечению больших объемов долларовой массы с рынка».

Немногим ранее в экспертных кругах обсуждались причины возросшего курса покупки долларов в банках. При этом курс продажи американской валюты остается неизменным. По словам Байрамова, стабильность курса продаж свидетельствует о том, что спрос на иностранную валюту не сильно вырос. По свидетельству экономиста, обстоятельство повышения куса покупки долларов не окажет прямого влияния на устойчивость курса продаж, поскольку в стране не завершен переход к плавающему валютному курсу, а позиции маната к доллару определяются непосредственным вмешательством Центробанка.

«В системах с плавающей валютой можно прогнозировать обменный курс в соответствии с рыночным предложением, но если обменный курс фиксированный, то изменения напрямую зависят от позиции регулятора», — отметил он.

Между тем регулятор уже провел два валютных аукциона в январе. В ходе торгов 6 января было продано $114,1 млн. На торгах 11 января спрос по линии банков составил 113,1 млн долларов. При этом за 11 дней наступившего года ЦБ продал 227,2 млн долларов. Для сравнения, за первые 11 дней прошлого года ЦБ продал всего 137 млн долларов. Это означает, что за отчетное время спрос на американскую валюту увеличился аж на 60 процентов.

«Главные экономические факторы влияния на обменный курс маната – это количество поступающей в страну валюты и те суммы, что выставляются на аукционах Центробанка и ГНФАР, — комментирует Байрамов. — При этом значительная доля потребности в иностранной валюте покрывается Госнефтефондом. С этой точки зрения, валютные торги чрезвычайно важны для насыщения спроса, а следовательно, и формирования курса нашей денежной единицы». Впрочем, говорит аналитик, курсы национальных валют зарубежных партнеров один из экономических факторов, но на практике последнее слово за Центробанком.