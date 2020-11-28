Проармянское агентство «REGNUM» исказило мнение Ягуба Махмудова

Российское информационное агентство «REGNUM», которое отличается проармянской направленностью, исказило мнение директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академика Ягуба Махмудова.

Как сообщает Институт истории, Ягуб Махмудов на днях местным СМИ заявил, что христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием.

В этом заявлении историк мнение президента Франции Макрона о наличии в Карабахе якобы армянского культурного и религиозного наследия обозначил беззастенчивым. Эта часть заявления выглядит следующим образом: «Свыше 120 французов, в том числе Ален Делон, Пьер Ришар и Жан Рено, на днях подписались в поддержку армян, и вопреки историческим фактам, заявили, что они проживают в Карабахе более 2000 лет. А президент Франции Макрон беззастенчиво заявляет о наличии в Карабахе якобы армянского культурного и религиозного наследия. Кажись, некоторые западные круги открыто защищают армянских вандалов».

А агентство «REGNUM» исказило мнение Ягуба Махмудова, заменив слово «беззастенчиво» на «застенчиво».