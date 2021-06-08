С 10 июня российские и турецкие туристы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут отправится на отдых в Азербайджан. Решение об открытии границ принял Кабинет министров республики еще 5 июня. Теперь получать специальное разрешение для путешествия от Оперативного штаба при правительстве не нужно.

При въезде в страну необходимо предъявить документ о полной вакцинации от COVID-19 или выздоровлении после болезни, а также показать результаты ПЦР-тестов, сделанных не позднее 72 часов. Также тест должны сдать и граждане младше 18 лет. Российские аналитики не уверены, что данное направление будет популярно, так как стоимость поездки по предварительным оценкам будет доступна не всем гражданам России.

Кроме того, сертификат о прививке в комплекте с тестом пока для многих туристов является ограничительным фактором, ведь в настоящее время две дозы вакцины получили чуть более 8 процентов населения РФ, и в основном это граждане, которые путешествуют нечасто. Речь идёт о врачах, военных, работниках бюджетных предприятий с фиксированными отпусками и пенсионерах. По мнению экспертов, Азербайджан будет востребован как транзитное направление для полётов в Турцию у небольшого количества россиян. При этом не исключено, что часть вакцинированных туристов поедут отдыхать в Азербайджан, так как доступных для отдыха стран пока немного, отмечают эксперты.

В любом случае, цены на авиаперелеты «кусаются». По предварительным подсчетам, стоимость перелёта на одного человека из Москвы в Баку составляет 440 долларов, а за перелёт из Баку до Антальи придётся заплатить ещё около 250 долларов.

По некоторым данным, в связи с пандемией стоимость воздушных пассажироперевозок подорожала до 30%. И это в довесок и без того дорогих авиабилетов. Однако судя по заявлениям иных публичных лиц, эти меры, а также поэтапное смягчение карантинного режима способствует определенному оживлению туристического сектора. По убеждению специалиста сферы гостеприимства Джейхуна Ашырова, правительство удачно выбрало момент, поскольку любимый путешественниками пляжный сезон уже на подходе. «С этой точки зрения, открыть границы для вакцинированных граждан соседних стран решение правильное и очень позитивное, — заметил Ашыров. — Оно увеличит число приезжающих в страну путешественников, а если учесть динамику вакцинации в нашей стране и во всем мире – все это в конечном итоге окажет позитивные влияние на сферу гостеприимства».

В свою очередь депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов тоже приветствует решение Оперативного штаба о поэтапной отмене спецразрешений для посещения территории страны гражданами государств со стабильной эпидемиологической ситуацией. По словам парламентария, уже с этой недели Азербайджан возобновит авиасообщение для граждан Турции и России.

«Как обсуждалось ранее, срок выдачи документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 увеличен с 48 до 72 часов. Это решение Оперативного штаба при Кабинете Министров достойно похвалы, — отметил он в беседе с #. — Однако учитывая начало туристического сезона, было бы неплохо установить похожие правила пересечения границ со странами, чья доля турпотока в нашем направлении достаточно велика. Замечу, что 29,4% из 3 170 000 туристов, прибывших в Азербайджан за год до пандемии, были из России. При этом 22,9% путешественников в общей структуре турпотока в нашу страну приходилось на Грузию, 10% — Турцию, 8,1% — Иран и 3,4% — Саудовскую Аравию».

С этой точки зрения, говорит Байрамов, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в странах с большой долей в нашем въездном туризме нужно постепенно смягчать правила въезда для их граждан. Поскольку туризм и приток иноземных гостей это, ко всему прочему, необходимые для республики валютные поступления.

«В позапрошлом году доходы страны от въездного туризма превысили 2,7 миллиарда долларов. Кроме того, туристическая сфера играет серьезную роль в занятости. До пандемии порядка 100 тысяч наших граждан работали в сфере гостеприимства и смежных областях. Вакансии в туристическом секторе чрезвычайно важны для занятости. А потому нужно постепенно восстанавливать воздушное и наземное сообщение со странами, которые смогли ускорить процесс вакцинации и локализовать распространение вируса. Ведь это поддержит приоритетную отрасль, придаст импульс возрождению туризма», — настаивает депутат.

В пандемию турпоток сократился по объективным причинам, но после этого нужно восстанавливать отрасль. По его утверждению, камнем преткновения на пути развития туризма остается также дороговизна авиарейсов.