На новом фото на голове принца Гарри стало больше волос. Об этом пишет New York Post.

Портрет принца Гарри появился на веб-сайте компании BetterUp, занимающейся «трансформацией» психического здоровья. На снимке у герцога Сассекского густые волосы темно-рыжего цвета, хотя обычно у него гораздо более тонкие и яркие рыжие волосы.

В книге «Запасной» принц Гарри назвал лысеющую макушку принца Уильяма более выраженной, чем у него.

«Новая фотография принца Гарри на BetterUp мало что меняет в том факте, что он сильно лысеет», «У меня нет привычки обсуждать внешность людей, но Гарри начал с того, что высмеял своего брата за то же самое. Он больше никого не обманывает, и отрицание очевидного не идет ему на пользу», «Его брат с достоинством воспринял потерю волос несмотря на шутки брата на его счет. Гарри теперь снова выглядит дураком из-за того, что отказывается признать, что ему больше не 25 и ему нужна другая стрижка, которая поможет справиться с выпадением волос», — написали пользователи X, ранее известного как Twitter. (gazeta.ru)