Принц Гарри и его жена Меган Маркл выпустили совместное заявление по ситуации в Афганистане на сайте основанной ими организации Archewell Foundation, в котором призвали поддержать организации, которые «выполняющие важную работу», такие как World Central Kitchen.

В обращении герцог и герцогиня Сассекские подчеркивают, что мир оказался «исключительно хрупким», и что «боль из-за ситуации в Афганистане» лишила их дара речи.

«Мы также настоятельно призываем тех, кто имеет глобальное влияние, продвигать диалог по гуманитарным вопросам, который, как ожидается, состоится этой осенью на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и Саммит лидеров G20», — говорится в сообщении. (gazeta.ru)