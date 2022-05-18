На днях в Москве прошла юбилейная сессия Совета коллективной безопасности глав государств — участников ОДКБ, приуроченная к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

И выступая на ней, президент России Владимир Путин почему-то вдруг предложил наделить СНГ статусом наблюдателя при ОДКБ. Путин считает, что это было бы уместно для расширения сотрудничества.

«В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить — предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», — сказал президент РФ.

Интересно только, нужно ли это самим странам СНГ? Тем более, что там и так уже большинство составляют те же страны ОДКБ. За исключением Молдовы, Азербайджана и Узбекистана.

К тому же, во время выступления на этом же саммите ОДКБ в Москве лидер Армении Никол Пашинян не преминул продемонстрировать весьма неоднозначное отношение своей страны-члена к этой организации.

В присутствии Путина он заявил: «В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».

И добавил, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».

Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

Ну что тут скажешь? Раз уж сами члены ОДКБ не вполне довольны ее деятельностью, то какой смысл тому же Азербайджану или Молдове стремиться в наблюдатели при ней? И еще, не будем забывать, что главенствует в этой структуре по факту страна-агрессор, воюющая сейчас со стратегическим партнером Азербайджана – Украиной. Та самая Россия, против которой весь цивилизованный мир ввел самые жесткие санкции.

Вопрос – что же получит Россия, если СНГ придадут статус наблюдателя при ОДКБ? Зачем-то же Путин сказал об этом. Значит, на что-то рассчитывает. Своим мнением на эту тему поделились с # известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Предложение о наблюдателях СНГ при ОДКБ бессмысленное и, в сущности, могло возникнуть лишь на фоне явного кризиса самого ОДКБ, что прямо прослеживалось в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Да и другие участвовавшие в юбилейном заседании лидеры стран-участников не демонстрировали энтузиазм и веру в перспективы данной организации.

Достаточно вспомнить недавние вооруженные и сопровождавшиеся десятками убитых и раненых кровопролитные пограничные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном. Вторжение России в Украину добавило тревоги участникам ОДКБ.

От того, что генсек СНГ Лебедев (бывший глава СВР РФ), то есть российский государственный деятель, будет участвовать в качестве наблюдателя в работе ОДКБ, ничего не изменится. Какие-то рапорты, которые он будет направлять по итогам своего участия Азербайджану, Узбекистану и Молдове, вряд ли представляют ценность в качестве источника информации. Так что, прикрыть вакуум доверия и кризис ОДКБ подобными имитационными действиями вряд ли удастся.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Я бы сказал, что уже нет смысла уходить в детали и разбираться, зачем и почему. Россия Путина — страна, оккупирующая Грузию и угрожающая ее безопасности. Россия Путина — страна, которая ведет кровавую войну против суверенного государства Украина. Россия Путина угрожает применением ядерного оружия, вмешивается в политику всех соседних стран и терроризирует их так или иначе.

Путин хочет притянуть к себе хоть каких-то союзников, когда Россия осталась одна против всего мира, который эту Россию Путина будет додавливать, чтобы мирные люди в Украине и других странах больше не умирали каждый день из-за амбиций Владимира Владимировича Путина, который всеми силами старается подольше усидеть у власти в условиях созданной им военной диктатуры. С Россией Путина ни одна нормальная страна просто не должна иметь ничего общего.

Если и соседи России Путина единогласно уйдут из-за стола, где сидит Путин, их же безопасность и настоящая независимость будут обеспечены.