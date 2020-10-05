При жестком разгоне протестующих в Бишкеке пострадали около 120 человек

В Бишкеке при разгоне митинга оппозиции против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана в понедельник, 5 октября, милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. По сообщению РБК, с места разгонов протестующих слышны выстрелы.

Вечером сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих с центральной площади Бишкека, однако позже демонстранты снова заняли площадь, после чего их вновь разогнали с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Тем временем члены оппозиционной партии «Ата-Мекен» заявили, что не отступят и призвали своих сторонников стоять до конца.

Лидер партии — бывший пресс-секретарь президента республики, депутат парламента Жанар Акаев — в ходе силового разгона получил ранение в ногу осколком гранаты. «Несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии, он вернулся на площадь», — сообщили в партии.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате противостояния демонстрантов и милиции с различными травмами госпитализированы 120 человек. Как сообщает киргизское информационное агентство «АКИpress», скорая помощь в Бишкеке работает усиленным составом.

По информации «Интерфакса», пострадавшие есть и среди сотрудников милиции. Сообщается, что несколько патрульных машин разбиты, был подожжен милицейский автомобиль. В сторону силовиков летят камни, протестующие строят баррикады из мусорных баков и поджигают их. Милиция пытается перекрывать улицы, но периодически толпы демонстрантов оттесняют силовиков.

Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).