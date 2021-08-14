По меньшей мере 19 человек погибли из-за схода оползня в Индии, такие данные приводит агентство ANİ.
ЧП произошло в среду днем в районе Киннаур в штате Химачал-Прадеш. Оползень сошел на автомобильную дорогу, в результате чего под завалами оказались несколько машин, автобус, в котором находились 40 человек, а также грузовик.
Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил готовность центрального правительства оказать помощь местным властям.
Ранее в Мумбаи из-за мощных ливней обрушился жилой дом, жертвами происшествия стали не менее семи человек, еще трое пострадали.