По меньшей мере 19 человек погибли из-за схода оползня в Индии, такие данные приводит агентство ANİ.

ЧП произошло в среду днем в районе Киннаур в штате Химачал-Прадеш. Оползень сошел на автомобильную дорогу, в результате чего под завалами оказались несколько машин, автобус, в котором находились 40 человек, а также грузовик.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил готовность центрального правительства оказать помощь местным властям.

В регионе сейчас начался сезон муссонных ливней, вызывающих оползни и камнепады.

Ранее в Мумбаи из-за мощных ливней обрушился жилой дом, жертвами происшествия стали не менее семи человек, еще трое пострадали.