19 человек погибли, ещё двое получили ранения в результате нападений вооружённых людей на несколько деревень на западе Нигера, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что это произошло в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали.

Злоумышленники атаковали три деревни и убили 19 человек. Кроме того, они разграбили магазины и увезли на мотоциклах имущество местных жителей.

В начале июня в результате террористической атаки в Нигере погибли 100 человек из двух деревень. Убийство мирных жителей осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

21 марта в департаменте Тиллия района Техуа вблизи границы с Мали вооружённые боевики ворвались в деревни на мотоциклах и начали стрелять по местным жителям. Погиб 141 человек.

Напомним, на западе Нигера действуют исламисты из экстремистской террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке», входящей в структуру «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) (aif. ru)