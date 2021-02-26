Президент Турции Эрдоган почтил память сотен жителей азербайджанского города Ходжалы

С уважением чту память жителей Азербайджана, зверски убитых 29 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы.

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередную годовщину массового убийства армянами мирного населения Ходжалы.

«Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Турция продолжит поддержку Азербайджана в его правой борьбе», — подчеркнул Эрдоган.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением – азербайджанцами.