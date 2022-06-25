Президент Швейцарии Иньяцио Кассис призвал сограждан экономить на отоплении, продуктах и поездках из-за роста цен и инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Liberté.

«Мы сталкиваемся с несколькими кризисами в одно и то же время, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем много заниматься инфляцией… Мы должны, видимо, вести несколько более бережливый образ жизни, и у нас должно войти в привычку экономить на отоплении, поездках и продовольствии», — заявил Кассис.

По его словам, рост цен на горючее и энергию являются следствием конфликта в Украине.