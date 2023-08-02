Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о создании госкомиссии по «российскому влиянию» на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год. Об этом сообщает агентство PAP.

В соответствии с поправкой к закону в состав комиссии не смогут входить депутаты парламента, а главная цель деятельности комиссии будет заключаться в том, чтобы выявлять чиновников, которые «не гарантируют необходимого исполнения обязанностей в интересах общества».

В пятницу Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за отмену решения Сената (верхней палаты), не одобрившего президентскую поправку к закону.