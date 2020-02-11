Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке

Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии сейма по правам человекам и общественным делам с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, передает РИА Новости.

Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% — на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.